Мадрид, , 22:14 — REGNUM Выходить на прогулки смогут жители Испании со 2 мая, сообщил 25 апреля журналистам испанский премьер-министр Педро Санчес.

По словам Санчеса, ослабление карантина вступит в силу, если эпидемиологическая ситуация в стране продолжит улучшаться.

Будет разрешено гулять с членами своей семьи. Также станут возможными занятия спортом.

Начиная с 26 апреля в сопровождении родителей смогут выходить на улицу дети не старше 13 лет. Выходить на такие прогулки разрешено ежедневно не более часа и не дальше, чем на километр от дома.

Напомним, в Испании количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 205 905, количество летальных исходов — 22 902 человека.

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