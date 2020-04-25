Тирасполь, , 21:39 — REGNUM В Приднестровье скончался 18 пациент с новым типом коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составляет 375. Об этом 25 апреля сообщили в республиканском оперативном штабе по профилактике и недопущению распространения COVID-19.

В штабе отметили, что скончался пациент, который поступил на лечение в больницу 14 апреля.

«Мужчина страдал хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенёс инсульт. У него был диагностирован COVID-19, как осложнение — двусторонняя пневмония», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что жителя Тирасполя за несколько дней до смерти перевели в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за нарастания сердечно-легочной недостаточности.

«Несмотря на усилия врачей, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, тираспольчанин скончался», — добавили в штабе.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Приднестровье у 375 человек лабораторно подтвержден диагнозом COVID-19, из них 331 пациенту оказывается медицинская помощь в больницах республики, одна пациентка проходит лечение в Кишиневе. В общей сложности 26 человек выздоровели, 18 человек скончались.

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