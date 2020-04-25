Париж, , 20:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом превысило во Франции 124 тыс. человек, сообщает коммюнике генеральной дирекции здравоохранения страны, опубликованный 25 апреля.

За последние сутки выявлено ещё 1 537 заражённых, а общее число составляет 124 114 человек.

Кроме того, с 24 апреля умерли от вызванных коронавирусом болезней 369 человек, то есть всего на территории страны скончались 22 614 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала во всем мире более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом.

От вызванных им болезней в разных странах мира умерли 181 тыс. человек.

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