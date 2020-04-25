Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM Пограничники Западно-Казахстанской области пресекли 13 попыток контрабанды средств индивидуальной защиты, сообщили 25 апреля в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.

С 1 марта по 24 апреля в Россию попытались вывезти 4,6 млн масок, 3,9 млн перчаток и 480 защитных очков на общую сумму 500 млн тенге ($1,16 млн). Отмечается, что средства защиты прятали среди товаров народного потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля пограничники в Западно-Казахстанской области задержали семь грузовиков с крупной партией медицинских масок. При досмотре транспорта обнаружено 4 485 600 масок.

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