Лондон, , 14:12 — REGNUM Число жертв заболевания COVID-19 в Великобритании приблизилось к отметке 20 тыс. человек. Об этом 25 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, на сегодняшний день число выявленных смертей в стране достигло 19 тыс. 506 случаев. За последние сутки от COVID-19 в королевстве скончались еще 684 человека.

Власти страны сталкиваются со все большей критикой в свой адрес в связи с неспособностью обуздать эпидемию.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые обнаруженная в китайском Ухане в декабре 2019 года, очень быстро распространилась на всю планету. Число инфицированных приближается к 3 млн человек.