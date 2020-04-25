Блида, , 10:58 — REGNUM В Алжире полностью отменили карантин в северной провинции Блида, эпицентре вспышки коронавируса в стране, и заменили его комендантским часом на время священного месяца Рамадан. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление премьер-министра Абдельазиз Джерада.

Он заявил, что комендантский час будет начинаться начнется в 14:00 по местному времени и заканчиваться в 07:00 следующего дня. Неясно, будет ли после Рамадана вновь введен полный карантин в провинции Блида, который должен был закончиться через неделю.

В других девяти провинциях, включая столицу страны, Алжир, в которых комендантский час был введен, начиная с 15:00 по местному времени, теперь будет введен свободный комендантский час, начинающийся с 17:00.

Согласно сообщению информационного агентства «Синьхуа», президент Алжира Абдельмаджид Теббун сказал, что с момента введения карантина и комендантского часа произошли значительные улучшения в ситуации с коронавирусом, добавив, что вскоре «нормальная жизнь» возобновится.