Москва, , 19:53 — REGNUM Текущий учебный год в российских вузах завершится в установленные образовательными программами сроки. Об этом 24 апреля сообщил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук в эфире телеканала «Россия-1».

Как пояснил Омельчук, по вузам нет централизованного окончания учебного года из-за разницы в образовательных программах, каждая из которых заканчивается в своё время.

Омельчук уточнил, что по вузам всё обучение идёт в штатном режиме. После окончания образовательных программ в вузах начнутся каникулы, практика и т.п. Сдвигать сроки завершения учебного года не планируется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда в вузах может быть снижена плата за обучение.

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