Москва, , 19:26 — REGNUM Прививки здоровым и неконтактным детям не нужно останавливать. Об этом говорится в методических рекомендациях по особенностям клинических проявлений и лечения заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Плановые прививки здоровым и неконтактным детям не останавливаются! Напротив, необходимо продолжать первичную вакцинацию младенцев и детей младшего возраста в соответствии с рутинными программами для предотвращения угрозы вспышек и эпидемий, как например, кори, полиомиелита», — говорится в документе.

Отмечается, что иммунизацию следует проводить в условиях строгого соблюдения мер предупреждения распространения коронавирусной инфекции.