Лондон, , 18:58 — REGNUM Более 19,5 тыс. человек скончались от последствий заболевания COVID-19 в Великобритании. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба минздрава страны.

За прошедшие сутки количество летальных исходов выросло на 684, число выявленных случаев заражения увеличилось на 5386.

Общее количество подтверждённых случаев заражения на сегодняшний день составляет 143 464. Количество случаев летального исхода составило 19 506.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные Оксфордского университета начали испытание вакцины от коронавирусной инфекции на двух добровольцах. Действие вакцины запланировано проверить на 1,1 тыс. добровольцев.

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