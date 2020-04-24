Москва, , 17:31 — REGNUM Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) начал цикл бесед с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные решения в борьбе с пандемией коронавируса.

Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Инстаграм в аккаунте проекта «Региональные практики» и аккаунте главы региона. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Основная задача прямых эфиров — обмен эффективными практиками по борьбе с коронавирусом для их дальнейшего тиражирования в других субъектах РФ.

Новый формат общения с губернаторами, предложенный ЭИСИ, позволяет максимально открыто проинформировать и население региона, и представителей других субъектов РФ о борьбе с коронавирусом. Прямые эфиры в обязательном порядке предполагают обратную связь с гражданами, которые могут задавать свои вопросы в комментариях к трансляции.

Первый прямой эфир — с Губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым — по состоянию на 15:00 24 апреля посмотрели более 10 000 человек.

Несколько дней назад Президент РФ Владимир Путин отметил Кемеровскую область как регион, где применяются наиболее эффективные практики противодействия распространения коронавируса.

Поэтому 24 апреля, впервые в прямом эфире социальной сети Инстаграм, Дарья Кислицына, руководитель Департамента региональных программ ЭИСИ, поговорила с главой Кемеровской области о том, какие решения позволили достичь такого результата.

Эксперты ЭИСИ уже многократно отмечали Кузбасс как регион, где применяются эффективные и нестандартные способы противодействия заболеванию. Поэтому разговор начался с обсуждения принятых в регионе эпидемиологических и профилактических мер, которые позволили снизить темпы распространения болезни и положительно отметить проводимую работу в этом направлении.

Сергей Цивилев объяснил, что ключевым фактором для достижения такого положительного результата в этом направлении является скорость. «Всегда нужно работать на опережение, это главный фактор в любой критической ситуации, и мы, действительно, вводили многие меры на опережение, и вот такая наша работа, конечно, принесла свои плоды. Несмотря на то, что мы очень густонаселенный регион, регион транзитный, промышленный, и нам нельзя было останавливать промышленность, мы достигли неплохих результатов», — сказал он.

Губернатор рассказал, что за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 6 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в медицинских учреждениях области получают лечение от коронавирусной инфекции 70 пациентов. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 2251 человека.

Также Сергей Цивилев разъяснил, что в основу профилактических мероприятий региона заложен принцип умной системы ограничений, которые вводятся точечно в различных регионах Кузбасса в зависимости от ситуации в каждом городе или районе. Так, было отмечено, что в регионе есть 5 населенных пунктов, где закрыта вся сфера обслуживания кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости. В этих районах введены более жесткие ограничительные меры. И есть районы, где наоборот работают все магазины и рынки, функционирует практически вся сфера обслуживания, кроме общепита, спортивных клубов и учреждений культуры. Торгово-развлекательные центры закрыты везде. Именно такие меры, по словам Сергея Цивилева, позволяют не усложнять без необходимости жизнь людей, не допустить полной остановки производств, что критически важно для такого промышленного региона, как Кузбасс, и одновременно затормозить развитие болезни.

Основная задача во время пандемии — развитие соответствующей инфраструктуры для борьбы с ней. В разговоре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев особо подчеркнул досрочное достижение нормативов Минздрава РФ по созданию медицинской инфраструктуры для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Кузбасс с опережением на пять дней выполнил их, сообщил губернатор Сергей Цивилев. В медицинских учреждениях региона имеются 1329 коек для размещения больных коронавирусом, 931 койка обеспечена кислородом, 465 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу Президента Владимира Путина и правительства России мы выполнили с опережением. Межведомственная комиссия провела проверку, я также выезжал с инспекцией — места в больницах действительно готовы, подключены к системам подачи кислорода, обеспечены аппаратами ИВЛ», — сказал Сергей Цивилев.

«Наше интервью с Сергеем Цивилевым было первым, экспериментальным опытом. Сейчас Инстаграм становится настоящей народной площадкой, где наряду с классическими форматами прямых линий например, на телевидении, очень активно заходят в жизнь, и очень многие губернаторы переходят на него. Там очень много настоящей живой повестки от людей, вопросов, того, что беспокоит «здесь и сейчас», и сточки зрения «новой искренности», это она и есть. Конечно. мы понимали, что это риски — прямой эфир в социальной сети, со всеми открытыми комментариями, со отрытыми вопросами. Такой проект мы запускали впервые. и Сергей Цивилев в своем Инстаграм ранее прямые эфиры не проводил», — рассказала в свою очередь Дарья Кислицына корреспонденту ИА REGNUM.

Кроме того, в рейтинге, представленном ЭИСИ, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) привел примеры новых региональных практик по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России.

Для исследования использовались официальные информационные ресурсы региональных властей, СМИ, паблики в соцсетях и телеграм-каналы.

Авторы исследования отметили некоторые региональные практики по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.

В Брянской области 15 аппаратов ИВЛ поступили в областную больницу, в Самарской области подготовлены 650 коек (400 реанимационных с ИВЛ) для приема коронавирусных пациентов, в Ямало-Ненецком округе уже готово 510 коек, к концу апреля будут развернуты 272 койки, в Камчатском крае поставлено 10 аппаратов ИВЛ.

В Хабаровском крае дополнительно подготовлено 658 коек, в Костромской области перепрофилирован наркодиспансер, в Ленинградской области подготовлено 757 коек, разворачивают еще 1876 коек.

В Москве работает стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД. В Московской области к концу месяца будет создано порядка 8 тыс. коек, в Республике Хакасия перевели в режим обсерватора две больницы, в Ставропольском крае подготовлена 1921 инфекционная койка, продолжается перепрофилирование 758 коек.

Кроме того, Брянский электромеханический завод запустил производство переходников к аппаратам ИВЛ.

В Иркутской, Кемеровской областях и Республике Адыгея организованы дополнительные центры диагностики коронавируса, повышено количество проводимых тестов.

Также организован резерв лекарств и средств индивидуальной защиты для лечения коронавируса: в Брянской области (поставка 1 млн масок), в Московской области (закупка 20−30 тыс. костюмов индивидуальной защиты для медиков), в Республике Марий Эл (поступление 3 тыс. одноразовых защитных костюмов), в Вологодской области (поступление 10 тыс. защитных масок в аптеки).

В Калужской области предприятия Bosco перепрофилированы на пошив защитных костюмов для медработников, в Москве компании 3Duality и Оrangepoint начали производить пластиковые экраны для лица, до 2,5 тыс. штук в день. Также в регионе 25 предприятий и 12 индивидуальных предпринимателей подключились к производству продукции для борьбы с коронавирусом.

В Амурской области налажено производство многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. В Псковской области медработники проходят обучение на базе Псковской городской больницы.

Отмечается, что в Москве обновили приложение «Социальный мониторинг». В Брянской области утилизируют медицинские отходы из центров, где лечат больных коронавирусом.

В Республике Татарстан установлены региональные штрафы за нарушение самоизоляции. В Брянской области введен пропускной режим в муниципалитетах. В Хабаровском крае предусмотрена двухнедельная самоизоляция для прибывающих граждан. В Тюменской области и Краснодарском крае усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.

В Брянской, Магаданской, Свердловской областях, в Чувашской Республике, в Ставропольском крае организована дезинфекция общественных пространств и транспорта. В Псковской области сужен круг работающих предприятий.

В Смоленской области закрыт на карантин перинатальный центр, в Курской области закрыта городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Мурманской области закрыто кардиологическое отделение Мончегорской ЦРБ, Чувашская районная больница закрыта на карантин в связи с обнаружением коронавируса у пациента, в Челябинской области закрыт корпус городской больницы Златоуста.

В Ивановской и Иркутской областях обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции не менее полутора метров.

В Ленинградской области выписано постановление о необходимости соблюдения обязательной самоизоляции всем, кто потенциально мог контактировать с заболевшими коронавирусом. Также установлено время для похода в магазин пожилых людей с 9 до 11 утра.

В Тамбовской области продлен дистанционный формат обучения до конца учебного года. В Пензенской области сезон дачных перевозок перенесут на начало мая. В Магаданской области у каждого призывника на сборном пункте при отправке в войска будет взят анализ на коронавирус.

В Свердловской области завершена установка стационарных тепловизоров в местах массового пребывания людей.

В Самарской области предусмотрены единовременные региональные выплаты по 5 тыс. рублей. Также там действует региональная доплата сотрудникам домов престарелых в размере 10 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге, Астраханской и Волгоградской областях мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, переведены в онлайн и телережим.

В институте особо отметили дополнительную помощь врачам и медицинскому персоналу.

Так, в Магаданской области предусмотрены стимулирующие выплаты за лечение больных коронавирусом: от 15 до 155 тыс. рублей в месяц, в Ставропольском крае медработникам, находящимся в «красной зоне» и заразившимся коронавирусом, предусмотрена единовременная выплата в 1 млн рублей; в случае гибели медика этой категории, семья погибшего получит единовременную выплату в 3 млн рублей.

В Астраханской области медперсонал размещают в отелях и гостиницах. В Республике Башкортостан врачей, которые работают с коронавирусными больными, отправят на отдых в санатории. Врачей из хабаровского инфекционного центра переселят в гостиницу, сообщается на сайте ЭИСИ.