Москва, , 14:46 — REGNUM Около 1,3 тыс. пациентов с выявленным коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил 24 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он отметил, что количество тяжёлых пациентов остаётся на уровне 1,3 тыс. При этом на сегодняшний день четыре пациента подключены к аппаратам экстракорпоральных мембранных оксигенаций.

Аппараты ЭКМО насыщают кровь кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 апреля в России подтверждено 68 622 случая заражения новым коронавирусом. Скончались 615 человек.

Читайте развитие сюжета: В Самаре от COVID-19 вылечили еще четырех пациентов