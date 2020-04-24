Бали, Индонезия, , 13:33 — REGNUM По данным регионального отделения министерства юстиции и прав человека, остров Бали покинули 5264 иностранных гражданина из 95 стран мира в период с 1 по 20 апреля 2020 года, сообщает Antara.

Известно, что остров Бали покинули 742 гражданина Южной Кореи, 690 граждан Российской Федерации, 404 гражданина КНР, 393 туриста из Японии, 383 туриста из Швеции, 231 гражданин Великобритании, 202 гражданина Германии, 195 туристов из Австралии, 167 граждан Испании и 160 граждан Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля 2020 года в Индонезии подтвердили 8211 случаев заражения SARS-CoV-2.

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