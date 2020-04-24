Асбест, Свердловская область, , 17:30 — REGNUM Уральские промышленники в период борьбы с коронавирусом активно помогают муниципальным учреждениям здравоохранения. Так, компания «ФОРЭС», чье производство расположено в городах Асбест и Сухой Лог, передала в больницы этих городов новые автомобили для неотложной помощи и респираторы. В будущем клиники также получат и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

На фоне пандемии коронавируса в разы выросла нагрузка на медицинский корпус районных больниц Среднего Урала. Терапевты и служба неотложной помощи в три раза чаще выезжают на дом к пациентам по вызовам. Так, в январе в Сухоложском городском округе было совершено 160 выездов на дом, а за последний месяц — около 500 вызовов. Автопарк больницы, в составе которого машины, приобретенные в 2003—2005 годах, с трудом справлялся с необходимостью своевременного оказания медицинской помощи. Теперь в больнице Сухого Лога появился новый автомобиль — «Ларгус» в полной комплектации. Такая же машина неотложной помощи поступила и в распоряжение врачей городской больницы Асбеста.

А чуть ранее представители компании «ФОРЭС» передали врачам этих городов по 500 респираторов и несколько десятков защитных очков из собственных резервов компании.

Поддерживают уральские промышленники в это непростое время не только медиков, но и наименее защищенные слои населения. Так, тот же «ФОРЭС» передал несколько тонн продуктов первой необходимости для пенсионеров предприятия. Продуктовые наборы сотрудники компании, вместе с городскими волонтерами, доставили на дом каждому ветерану предприятия. Эта благотворительная акция была организована совместно с депутатом Государственной думы РФ Максимом Ивановым.

Асбестовская и сухоложские больницы вскоре получат от «ФОРЭС» еще по «подарку»: два аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) уже заказаны, и будут доставлены в медицинские учреждения предположительно в мае — как только предприятия, производящие ИВЛ, выполнят срочные государственные заказы.