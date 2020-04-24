Гонконг, Китай, , 12:07 — REGNUM Тысячи учащихся китайского Гонконга приступили к сдаче выпускных экзаменов в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 24 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, выпускные экзамены здесь сдают одними из первых в мире, так как практически все страны ввели ограничительные меры в условиях распространения инфекции.

Перед экзаменом у всех школьников проверяли температуру, а также наличие марлевых повязок.

Несмотря на сохраняющуюся опасность, власти региона все-таки приняли решение о проведении мероприятия, однако меры социального дистанцирования по-прежнему сохраняются.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. Школы Гонконга были закрыты на карантин в конце января 2020 года.