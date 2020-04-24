Благовещенск, , 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Читайте также: СМИ: глава омского минздрава ушёл в отставку из-за коронавируса

Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019 года после ухода прежнего министра Андрея Субботина. В октябре 2019 года она возглавила министерство по итогам общественного конкурса. Её кандидатуру одобрило медицинское сообщество.

«Исполнять обязанности руководителя минздрава пока будет Светлана Леонтьева, до этого являвшаяся первым замом министра», — сообщили в пресс-службе.

Жарновникова стала уже четвёртым региональным министром здравоохранения в РФ, покинувшим свой пост после начала пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, глава омского минздрава ушёл в отставку из-за коронавируса.