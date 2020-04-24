Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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Она написала заявление об уходе по собственному желанию. Евгения Жарновникова начала исполнять обязанности главы ведомства в мае 2019 года после ухода прежнего министра Андрея Субботина. В октябре 2019 года она возглавила министерство по итогам общественного конкурса. Её кандидатуру одобрило медицинское сообщество.
«Исполнять обязанности руководителя минздрава пока будет Светлана Леонтьева, до этого являвшаяся первым замом министра», — сообщили в пресс-службе.
Жарновникова стала уже четвёртым региональным министром здравоохранения в РФ, покинувшим свой пост после начала пандемии коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, глава омского минздрава ушёл в отставку из-за коронавируса.