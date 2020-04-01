Омск, , 11:11 — REGNUM После того как в Омской области существенно выросло число заражённых коронавирусом, министр здравоохранения региона Дмитрий Вьюшков написал заявление на увольнение.

О том, что глава омского минздрава ушёл в отставку, сообщили местные массмедиа со ссылкой на свои источники.

В частности, как передаёт «Омск-информ», увольнение Вьюшкова последовало после состоявшегося 31 марта заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. На заседании выяснилось, что число заразившихся коронавирусом омичей выросло с трёх до восьми человек.

Сообщается также, что Бурков на заседании штаба мог устроить разнос Вьюшкову за ситуацию с противодействием коронавирусу в регионе.

Дмитрий Вьюшков возглавлял минздрав Омской области с осени 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на вечер 31 марта в Омской области было зарегистрировано восемь подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. Один из заболевших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

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