Свободный, Амурская область, , 10:21 — REGNUM В Приамурье принято решение об ограничении въезда и выезда из города Свободный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Об этом на своей странице в сети Instagram рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что по состоянию на 24 апреля в Приамурье подтверждено 28 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением, 23 человека получают необходимое лечение. У 35% заболевших — лёгкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 35% — бессимптомное носительство. Ни у кого из заболевших граждан не зарегистрировано тяжёлого течения болезни», — рассказал губернатор.

В связи с расширением географии распространения коронавируса и одного случая заболевания в Свободном, а также учитывая то, что там располагается крупнейшая в мире стройка (Амурский ГПЗ и ряд других предприятий) с количеством строителей более 30 тысяч человек, проживающих компактно, принято решение об изоляции города Свободный.

«В случае завоза туда инфекции распространение может быть масштабным и неконтролируемым», — пояснил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье госпитализированы три человека с коронавирусной инфекцией.