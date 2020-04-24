Благовещенск, , 07:01 — REGNUM Ещё троих амурчан 23 апреля госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Читайте также: На Дальнем Востоке за сутки выявлено более 100 заражённых коронавирусом

Таким образом, всего в регионе выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. На самоизоляции остаются 383 человека, в инфекционных изоляторах — 49.

«Пятеро переболевших уже выписаны из больниц, 20 амурчан продолжают получать необходимое лечение. Среди заболевших жители Благовещенска (15 человек), Белогорска (4 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека) и Магдагачинского района (1 человек)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке за сутки было выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом.