Москва, , 09:04 — REGNUM Более 40% работников системы здравоохранения Москвы привлечены к борьбе с коронавирусом. Об этом заявила первый заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «Первого канала».

«Все действительно работают на пределе: врачи, медсёстры и младший обслуживающий персонал. Все они наши герои, герои сегодняшнего дня», — сказала Ракова. Она добавила, что все остальные врачи также рискуют заразиться коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 апреля в Москве выявили 33 940 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2448 человек, скончались 288. Всего в России обнаружили 62 773 случая заражения.

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