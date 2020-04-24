Пекин, , 05:40 — REGNUM Муниципальное правительство Пекина интенсифицировало борьбу с нарушением закона об интеллектуальной собственности и подделке товаров, расследовав 2072 подобных случая в 2019 году, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Департамент рыночного надзора города также оштрафовал и изъял недоброкачественной продукции на общую сумму 130 млн юаней (около $18,39 млн) за прошедший год. Компании, чьи права интеллектуальной собственности были нарушены, включают также такие именитые бренды, как Kweichow Moutai — крупнейших производитель алкогольной продукции в Китае, а также немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz, наряду с рядом прочих компаний.

Китай будет назначать более крупные компенсации жертвам серьезных актов нарушения прав интеллектуальной собственности, а также рассмотрит возможность создания реестра недоброкачественных судебных разбирательств, дабы усовершенствовать государственную систему защиты прав интеллектуальной собственности, сообщили в Верховном народном суде Китая.