Нью-Йорк, США, , 00:26 — REGNUM В некоторых районах Сирии, где шли наиболее серьезные столкновения с террористами, существует недостаток больниц и медицинского персонала для того, чтобы справиться с заболеванием COVID-19. Об этом 23 апреля сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Остается много сложностей, в том числе тяжелые условия жизни внутренне перемещенных лиц, нехватка персонала и медицинского оборудования, нехватка медучреждений», — прокомментировал он ситуацию.

Дюжаррик добавил, что положение сирийских граждан осложняется ростом цен на продовольствие. По информации ООН, цены на продукты в Сирии выросли более чем вдвое за последний год, поднявшись на 107% по всей стране.

Ранее министерство здравоохранения Сирии получило партию медицинской помощи из России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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