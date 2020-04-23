Москва, , 18:20 — REGNUM В Госдуме есть около десятка вариантов проведения акции «Бессмертный полк» в мае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Виктор Кидяев.

«У нас уже есть около десятка различных вариантов, которыми мы делимся. Предлагаем использовать те, которые окажутся наиболее удобными для местного населения», — отметил Кидяев.

Так, в некоторых регионах участники акции будут выставлять портреты воевавших родственников в окнах своих домов. В поселениях, где хорошо развиты интернет-ресурсы органов местного самоуправления, территориальных и военно-патриотических общественных организаций, жителям предоставляют возможность загрузить фотографии в цифровом виде. Есть также территории, где портреты героев готовы опубликовать местные СМИ. Самый простой, но не менее достойный способ — опубликовать фотографию и рассказ о своем предке в социальных сетях, перечислил парламентарий.

«Есть и более масштабные предложения. Например, в интернет-пространстве действуют несколько больших ресурсов, основанных на архивных данных, документах Министерства обороны. Такие, как «Подвиг народа», «Память народа» и «Дорога памяти». Там накапливаются сведения о боевом пути солдат и офицеров, об их наградах, о местах воинских захоронений. На мой взгляд, было бы просто замечательно, если бы все участники акции «Бессмертный полк» отыскали имена своих героев в этих базах, добавили туда недостающие сведения, загрузили фотографии военных лет. Мы общими усилиями создали бы тогда достойный мемориал, в котором никто не был бы забыт», — считает депутат.

По его мнению, эту информацию в преддверии Дня Победы могли бы использовать крупные отечественные IT-холдинги и средства массовой информации, транслируя карточки солдат-победителей на своих интернет-страницах и телеканалах.