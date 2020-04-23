Варшава, , 17:59 — REGNUM Польша направила Белоруссии пять грузовых автомобилей с дезинфицирующими жидкостями и средствами индивидуальной защиты в качестве гуманитарной помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает 23 апреля РИА Новости.

По информации агентства, из Варшавы в Минск уже выехали пять большегрузных автомобилей Государственной пожарной охраны.

Отправка груза сопровождалась церемонией, в ходе которой глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что «сегодняшняя помощь белорусскому народу является выражением братства и солидарности».

При этом он отметил, что груз попадёт в медучреждения Гродно и Вороново, где живёт много этнических поляков.

Участвовавший в той же церемонии заместитель министра иностранных лед Польши Марчин Пшидач тоже сделал заявление о проявлении «европейской солидарности».

«Мы как Польша демонстрируем свою европейскую, соседскую солидарность», — сказал Пшидач и напомнил, что ранее Польша оказала гуманитарную помощь Италии и Испании.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Белоруссии число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 8022 человек.

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