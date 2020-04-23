Москва, , 15:24 — REGNUM В российских регионах стационарные учреждения социального обслуживания, в которых проживают пожилые граждане, могут быть закрыты на карантин. С такой рекомендацией 23 апреля выступило Министерство труда РФ.

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Как заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, соответствующие телеграммы во все регионы России ведомство уже направило. Из рекомендаций следует, что дома престарелых, психоневрологические и другие интернаты должны быть закрыты на полный карантин вместе с сотрудниками.

«Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — пояснила в ходе пресс-конференции в ТАСС Баталина.

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На сегодняшний день, по данным Минтруда, в 29 регионах России стационарные учреждения для пожилых граждан закрыты на карантин полностью, в 46 — частично, а в 23 регионах готовят для этого необходимую базу и планируют полное или частичное закрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России, по данным оперативного штаба, коронавирус подтверждён у 62 773 человек. Почти 4,9 тыс. пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, выздоровели, 555 человек скончались.