Лондон, , 14:21 — REGNUM Международные учёные обнаружили потенциальные риски, в частности возможность возникновения цунами, вблизи новой будущей столицы Индонезии, сообщает Sindonews.

Исследователи изучили карты и древние подводные оползни в Макассарском проливе между островами Калимантан и Сулавеси. Если что-то подобное повторится, это приведет к цунами, которое затопит залив Баликпапан, район вблизи новой столицы.

«Нам еще предстоит проделать большую работу, чтобы правильно оценить ситуацию», — заявил доктор Уисдин Николсон из университета Хериот-Уотт в Великобритании.

Известно, что совместная британско-индонезийская исследовательская группа планирует посетить прибрежные районы Калимантана, чтобы найти вещественные доказательства древних цунами и смоделировать типы волн, которые могут поразить береговую линию Индонезии.

Напоминаем, что президент Индонезии Джоко Видодо объявил в прошлом году, что власти страны намерены перенести столицу Индонезии с острова Ява на Калимантан. Планируется, что новый административный центр будет построен в двух районах (Кутаи Картанегара и Пенаджам Пасер Утара), недалеко от городов Баликпапан и Самаринда.