Горно-Алтайск, , 11:36 — REGNUM На въезде в Республику Алтай из соседних регионов образовались большие пробки после того, как правоохранители начали проверять всех въезжающих. Об этом сообщают жители в соцсетях.

По словам водителей, им приходится стоять по полчаса, дожидаясь своей очереди на проезд.

«На границе Горного Алтая у всех температуру проверяют. Очередь движется очень медленно», — рассказывает один из водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, патрульные посты ГИБДД взяли под контроль весь въезжающий в республику транспортный поток. Правоохранители записывают данные граждан, не проживающих в республике, узнавая цель их визита, место и срок пребывания здесь. Им также выдаются уведомления о самоизоляции на 14 дней.

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