Горно-Алтайск, , 10:03 — REGNUM Патрульные посты ГИБДД на Алтае взяли под контроль весь въезжающий в регион транспортный поток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, правоохранители проверяют каждый автомобиль.

Они фиксируют данные граждан, не проживающих в республике, узнавая цель их визита, место и срок пребывания здесь. При этом въезжающим выдают уведомления о самоизоляции на 14 дней.

«Патрульные посты размещены на въезде в регион. По Чуйскому тракту это стационарный пост полиции, ещё один пост находится на самой границе республики с Алтайским краем», — отметили в правительстве.

Кроме того, дополнительные посты выставлены в Турочакском районе на границе с Алтайским краем и с Кузбассом.

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