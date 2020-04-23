Москва, , 11:15 — REGNUM Проект телевизионного вещания учебных занятий для школьников в России охватит около 5 млн детей. Об этом 23 апреля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы планируем, что возможность знакомить с уроками будет у всех школьников. Сдавать ЕГЭ в этом году планирует 700 тысяч школьников, и около 1,2 млн учащихся — ОГЭ. Общий охват, мы надеемся, будет доходить до 5 млн учащихся. Посмотрим, какая будет ситуация, и надеемся, что охват будет максимально большой», — сказал министр просвещения РФ.

Также Кравцов напомнил, что учебные программы доступны детям в сети интернет. Телевизионные же уроки предназначены для тех, кто проживает в труднодоступных районах со слабым интернетом.

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