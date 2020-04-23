Москва, , 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4774 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи заражения зафиксированы в 81 регионе РФ. Почти половина из них, 47,8%, не имели клинических проявлений. За сутки умерло 42 пациента с коронавирусом. Динамика новых случаев заражения показывает снижение — днём ранее в РФ за сутки было зафиксировано 5236 новых случаев коронавируса.

Лидером по числу новых случаев остаётся Москва — 1959 подтверждённых заражений. На втором месте Подмосковье — 688. В Петербурге — 191, в Мурманской области — 97, на Ямале — 94, в Нижегородской области — 73, в Ростовской — 71, в Ярославской области — 65, в Брянской — 60.

В Краснодарском крае 58 случаев заражения, в Татарии — 57, на Ставрополье — 55, в Калужской области — 53. 46 новых случаев во Владимирской области, 43 — в Чувашии, по 39 сразу в трёх регионах — Саратовской и Ленинградской областях, а также Ингушетии.

Всего в России с начала распространения коронавируса подтверждено 62 773 случая заражения. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов. Полностью выздоровел 4891 человек.