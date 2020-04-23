Москва, , 10:34 — REGNUM В России начнут транслировать уроки для школьников по телевизору. Об этом 23 апреля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, подобные меры будут предприняты для того, чтобы школьники 9-х и 11-х классов смогли подготовиться к экзаменам в период самоизоляции. Для этих целей в России будут совмещены возможности учебников, телевидения и интернета, подчеркнул министр.

«Для нас важно, чтобы все школьники получали качественное образование, подготовились к сдаче экзаменов. По понятным причинам сроки перенесены, и есть возможность, находясь дома, обучаться и готовиться к экзаменам. Мы порядка двух месяцев работали над данным проектом и сегодня можем заявить о его старте. Его суть заключается в том, что мы соединили в одном проекте традиционные учебники, цифровую платформу и цифровое телевидение», — заявил Кравцов.

По его словам, ежедневно занятия для школьников будут транслироваться на Общественном российском телевидении (ОТР) и по кабельному ТВ. При этом Россия стала единственной страной в мире, которая объединила возможности интернета, телевидения и учебников, а не использует лишь одну из составляющих.

«Такого нет нигде в мире. Получился мультимедийный проект, который позволит нашим выпускникам качественно подготовиться к экзаменам. Привлечены лучшие педагоги, методисты. И все содержание онлайн-уроков выверено. С 09:00 до 12:00 каждый день будут транслироваться уроки, и они каждый год будут синхронизированы с учебниками и цифровым контентом. Такое триединство позволит качественно подготовиться к экзаменам», — сказал Кравцов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпросвещения РФ сдвинуло срок сдачи ЕГЭ-2020