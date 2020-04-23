Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM Количество случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Индии достигло 21 393, из них 1 409 — зарегистрированы за последние сутки, 23 апреля сообщается на сайте индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Также на территории Индии зафиксировано 681 летальный исход среди больных с COVID-19. В настоящее время в медицинских учреждениях страны находятся на лечении 16 454 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что власти Индии выделят на борьбу с коронавирусом в стране $2 млрд.

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