Москва, , 05:43 — REGNUM Нарастающую динамику по госпитализации пациентов с диагностированным заражением коронавируса фиксируют в больницах Москвы, сообщил 22 апреля главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

«Снова отрицательная динамика — поступает пациентов больше, чем выписываем», — написал он.

По его словам, положительная тенденция по снижению числа госпитализаций в Москве наблюдалась на прошлой неделе, но сейчас ситуация изменилась.

Ранее, 22 апреля, в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации за коронавирусом сообщали, что всего в Москве подтверждено 31 981 заражений, из них 2 548 случаев — за последние сутки.

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