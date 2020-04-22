Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Не менее чем у 710 членов экипажа атомного авианосца USS Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») выявлено заражение коронавирусом, сообщает 22 апреля пресс-служба ВМС США.

С конца марта из-за вспышки коронавируса среди его экипажа авианосец «Теодор Рузвельт» был экстренно отправлен на базу на острове Гуам.

На данный момент из 4,8 тыс. членов экипажа на берег отправлено 4158 человек. Из них девять госпитализированы и один скончался.

Отсеки авианосца проходят санитарную обработку.

Как сообщало ИА REGNUM, среди моряков ВМС США зафиксировано самое большое число заражённых, чем в других видах вооруженных сил.

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