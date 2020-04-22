Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Федеральный бюджет перечислил Санкт-Петербургу более 870 млн рублей для софинансирования расходов по ежемесячной выплате малоимущим семьям с детьми. Об этом 22 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

«Выплата будет предоставлена семьям, в которых размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Санкт-Петербурге за второй квартал года, предшествующего году обращения. Размер выплаты — 50% величины прожиточного минимума для детей за этот же период», — пояснили в администрации Петербурга

Мера поддержки распространяется на семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Общий объем финансирования данных выплат составляет 2,361 млрд. рублей, из федерального бюджета городу выделено 873 млн 883,2 тыс. рублей.

В 2020 году выплату в размере 5588 рублей могут получить 35 222 петербургских ребенка. Выплаты начнутся с 1 июня с учетом их начисления с 1 января 2020 года.