Магас, , 19:32 — REGNUM В Ингушетии заболеваемость новой коронавирусной инфекцией достигла пика. Такие выводы позволили сделать медикам показатели выявления новых случаев, которые держатся в последние дни на уровне около 40. Об этом заявила заместитель руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Зара Гетагазова.

«Сейчас мы проходим пик заболеваемости, в течение последних дней у нас заболеваемость держится на этом уровне», — цитирует чиновницу ТАСС.

По оценкам специалистов управления Роспотребнадзора по Ингушетии, в течение двух следующих недель уровень заболеваемости будет сохраняться в районе 40−50 случаев в течение суток. После этого ситуация изменится в лучшую сторону, и число заразившихся пойдет на спад.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии на 22 апреля число заразившихся новой коронавирусной инфекцией составляет 397 человек. Выздоровели и выписаны 50 пациентов. Число смертельных случаев достигло 13.