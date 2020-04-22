Кишинёв, , 19:05 — REGNUM В Молдавии за последние сутки три человека умерли от осложнений коронавируса, а общее число смертей к 22 апреля достигло 76 человек. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.

За сутки выявлено рекордное за последние дни число новых случаев заражения — 164. Из них пять человек заразились за пределами Молдавии (один в Польше и четверо — в России), остальные — внутри страны.

17 новых случаев зафиксировано в Приднестровье — власти Молдавии включают их в свою статистику.

Общее число заразившихся выросло до 2778 человек. С начала эпидемии выздоровели 560 человек.

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