Санкт-Петербург, , 16:58 — REGNUM В администрации Ленинградской области, где накануне объявили о частичном переходе на удаленных режим работы, подтверждено два случая коронавирусной инфекции у сотрудников. Об этом 22 апреля заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы региона, COVID-19 обнаружился у сотрудника технической службы, который в администрации настраивает микрофоны. Он заболел от своих ближайших родственников, симптомы у него проявились поздно. В настоящее время все, кто с ним контактировал, в том числе и сам Дрозденко, ушли на карантин и сдают анализы на коронавирус.

«У нас, примерно, четыре человека из моих заместителей, который с ним могли контактировать и работать через эту систему оборудования. Они, как и я, находятся сейчас дома и продолжают работать. У нас был давно подготовлен резервный вариант, мы все работаем через эту закрытую систему связи», — пояснил Александр Дрозденко.

Он также отметил, что несмотря на карантинные меры, заседание правительства Ленобласти, которое должно было состояться в четверг, не отменяется. Оно будет проходить удаленно.

Также губернатор добавил, что его результаты на коронавирус пока не готовы, да и раньше чем они будут получены в нескольких вариантах, возвращаться в свой рабочий кабинет Дрозденко не планирует.

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