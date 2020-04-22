Москва, , 13:29 — REGNUM В органы прокуратуры России поступило более 300 сообщений о распространении фейков, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов, 22 апреля сообщает ТАСС.

По его словам, с февраля 2020 года Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор 80 требований об ограничении доступа к информационным ресурсам, распространяющим ложные сообщения о коронавирусе.

Иванов отметил, что информация удалена или ограничен доступ на 260 интернет-ресурсах. Представитель прокуратуры уточнил, что в таких сообщениях рассылается ложная информация о числе зараженных или жертв коронавируса, а также другие сюжеты, связанные с ограничительными мерами.

Напомним, 6 апреля в Генпрокуратуре России сообщили о пресечении распространения ложных сообщений в социальных сетях в пяти регионах страны.

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