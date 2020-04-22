Москва, , 13:22 — REGNUM Две трети умерших пациентов с коронавирусом в Москве не обратились за помощью своевременно. Об этом сообщили 22 апреля в московском оперштабе.

В штабе отметили, что самолечение подвергает жизнь людей смертельному риску.

«Многие москвичи своевременно не обращаются за медицинской помощью при симптомах ОРВИ, считая это простудой или сезонной аллергией», — говорится в информации.

В оперативном штабе обратили внимание, что новые случаи заболевания инфекцией не привозные, а вызваны распространением внутри города. При этом коронавирус легко можно спутать с ОРВИ или аллергией. В Москве две трети умерших от коронавируса пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве умер 261 человек с коронавирусом. Всего зафиксировано более 32 тыс. случаев заражения.