Москва, , 09:10 — REGNUM 430 пациентов с коронавирусом проходят лечение в московской клинической больнице №40 в Коммунарке. Об этом 22 апреля написал главный врач больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По его данным, на лечении состоят 604 пациента, в том числе 584 с пневмонией. К кислороду в отделении реанимации подключены 56 пациентов, вне отделения — 101.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 26 человек. Проценко добавил, что за последние сутки из больницы выписали 56 человек, а поступило на лечение — 107 новых пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в Москве выявили 3083 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в российской столице достигло 29 433 человек.