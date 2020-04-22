Париж, , 08:10 — REGNUM Согласно опросу Elabe, две трети жителей Франции обеспокоены идеей выхода из изоляции 11 мая, передает BFM TV.

После восьминедельного заключения обеспокоенность жителей Франции, столкнувшихся с эпидемией COVID-19, остается очень высокой, и перспектива выхода из изоляции 11 мая далека от того, чтобы успокоить французов.

По данным исследования, 82% опрошенных продолжают выражать свою обеспокоенность по поводу распространения коронавируса. И наоборот, 18% говорят, что они вообще не обеспокоены.

Кроме того, постепенным открытием школ обеспокоены 66% опрошенных, в том числе 14% очень обеспокоены.

Чувство тревоги более четко выражено у женщин (72%), людей в возрасте от 35 до 49 лет (72%), в домохозяйствах, где финансовое положение более напряженное (74%).

Согласно исследованию, большинство жителей Франции сегодня (63%) отрицательно относятся к подготовке к выходу из изоляции со стороны политических властей и органов здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции после закрытия многих почтовых отделений из-за эпидемии COVID-19 к концу апреля вновь планируется открыть 10 000 пунктов почтовой связи по всей стране.

Читайте также: Во Франции возобновляется работа почтовой службы