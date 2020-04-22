Москва, , 07:46 — REGNUM Россия сможет относительно спокойно преодолеть последствия распространения коронавируса, если массовое заражение не охватит регионы, заявила 22 апреля доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», — цитирует РИА Новости эксперта.

По словам Лебединской, если правительству России удастся удержать эпидемиологическую ситуацию в пропорции, где 70% заражений будет приходиться на Москву и Подмосковье, и 30% — на регионы, то страна не поднимется в «рейтинге» по числу заболевших COVID-19 в мире.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по состоянию на 21 апреля в России подтверждено 52 763 случая заражения коронавирусом.

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