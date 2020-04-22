Петропавловск-Камчатский, , 03:23 — REGNUM На Камчатке количество людей, зараженных коронавирусом, за сутки выросло на 15 человек. Общее число инфицированных на 22 апреля составляет 63 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Все вновь выявленные граждане госпитализированы. Выявлен круг их контактов, за ними наблюдают медики.

В числе новых выявленных заражённых шестеро детей от 0 до 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ожидают поставку 10 аппаратов ИВЛ. Для региона на специализированном заводе их изготовили по линии Минпромторга РФ.