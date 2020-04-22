Новосибирск, , 01:26 — REGNUM Группу добровольцев для испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции сформировали на базе государственного научного центра «Вектор» (Новосибирск). Об этом 21 апреля сообщила журналистам научный сотрудник центра Наталья Думченко.

В группу вошли 60−70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет хронических болезней. Большая часть добровольцев сформирована из коллектива «Вектора» — разработчиков вакцины и тех, кто контролирует её качество.

Начало испытаний запланировано на июнь 2020 года. До этого времени новосибирское предприятие получит разрешение Минздрава РФ, одобрение этического комитета при министерстве и при исследовательском клиническом центре.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр «Вектор»: тестирование вакцины от COVID-19 на людях начнется в июне