Тирасполь, , 23:08 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Приднестровье достигло 311, сообщили 21 апреля в МВД республики.

За минувшие сутки в Приднестровье количество выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 20: 13 заражённых обнаружены в Тирасполе, четверо — в городе Дубоссаре, двое — в городе Бендеры и один — в городе Слободзеи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приднестровье из-за пандемии нерабочей объявили всю пасхальную неделю — с 20 апреля по 24 апреля.

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