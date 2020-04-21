Хельсинки, , 16:54 — REGNUM За прошедшие сутки 43 пациента с выявленным заражением коронавирусной инфекцией скончались в Финляндии. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения и социального развития (THL).

Общее количество подтверждённых случаев заражения в стране составило 4014, из них 146 было выявлено за последние сутки. Всего количество погибших от последствий заболевания COVID-19 в Финляндии достигло 141 человека, средний возраст погибших составляет 83 года.

По данным на 15:45 по местному времени 21 апреля в Финляндии в больницах находятся 202 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 63 в реанимационном отделении

Больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в столичном регионе, здесь зарегистрировано 2630 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Финляндия увеличит взносы в во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до 5,5 млн евро на фоне пандемии коронавируса.

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