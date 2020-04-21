Москва, , 13:03 — REGNUM К сообщениям граждан России о сложностях, возникших на фоне пандемии коронавируса и в связи с введением режима самоизоляции, в администрации президента РФ относятся с большим вниманием. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя «виртуальные митинги» против режима самоизоляции, которые люди провели в онлайн-формате с требованием ввести режим чрезвычайной ситуации.

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«Мы очень тщательно отслеживаем появление разных форматов в интернет-пространстве, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Я бы не стал преувеличивать и обобщать, что вы говорите по «разговорчикам» и так далее, делать из этого какие-то кампании».

Песков отметил, что сообщения россиян о переживаемых сложностях «по мере возможностей» учитываются при составлении дальнейших планов по поддержке отдельных категорий граждан и участников экономической жизни.

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«Ничто не проходит без нашего внимания, конечно, мы внимательно это отслеживаем», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 апреля, жители Ростова-на-Дону с помощью приложения «Яндекс. Карты» провели онлайн-митинг против режима всеобщей изоляции, который действует в Ростовской области в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ходе акции протеста участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, услуг ЖКХ, отсутствие гуманитарной помощи.

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Во Владикавказе в тот же день состоялся митинг протеста против действия властей в условиях распространения коронавирусной инфекции, но уже не виртуальный. Сотни людей вышли на площадь в центре столицы Северной Осетии. Жители региона требовали от главы Северной Осетии Вячеслава Битарова решить социально значимые вопросы, связанные в том числе с обеспечением работой в условиях режима самоизоляции, оказании поддержки тем, кто оказался без средств к существованию, возобновлением работы учебных заведений.

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