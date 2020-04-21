Москва, , 12:20 — REGNUM Мошенники стали предлагать гражданам «государственную компенсацию» за ущерб от коронавируса. Каким образом они могут завладеть чужими деньгами, говорится в опубликованном 21 апреля сообщении Роскачества.

Специалисты предупреждают, что граждане могут получить письмо или СМС о якобы полагающейся им материальной поддержке. Для получения денег, утверждается в письме, нужно ввести персональные данные и данные банковской карты для осуществления перевода.

Через предлагаемый сервис либо будут списаны «налог на доход» или комиссия, либо вовсе произойдёт похищение произвольной денежной суммы.

Ещё одна уловка мошенников — звонок от имени сотрудников медучреждений. Они сообщают, что человеку якобы срочно нужно сдать тест на коронавирус, но это требует оплаты онлайн.

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