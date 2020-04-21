Джуба, , 10:52 — REGNUM Гуманитарные агентства предупредили, что хрупкая система здравоохранения Южного Судана может полностью разрушиться, если в стране продолжит распространяться коронавирус. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов, в стране зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом. Первые случаи были подтверждены в этом месяце в столице страны, Джубе, и в городе Торит на юге страны.

Группы помощи запасаются продовольствием, водой и медикаментами на случай чрезвычайной ситуации по всей стране, поскольку готовятся к худшему, заявил Джеймс Рейнольдс, глава Международного комитета Красного Креста в Южном Судане в интервью ВВС.

«Мы действительно стремимся к тому, чтобы эти мероприятия — поддержка средств к существованию и поддержка медицинских центров — стали обязательными. Мы также пытаемся увеличить производство продуктов питания, потому что существует большая продовольственная нестабильность», — заявил Рейнольдс.

По его словам, существует хроническая нехватка квалифицированного медицинского персонала и оборудования. Вода и основные предметы гигиены все еще недоступны для многих.

Особую опасность коронавирус представляет для почти двух миллионов человек, перемещенных внутри страны, — многие из них находятся в переполненных лагерях с плохими санитарными условиями, добавил он.

Южный Судан является одной из беднейших стран мира и почти полностью зависит от иностранной помощи для содержания своей слабой системы здравоохранения. В настоящее время в стране насчитывается всего четыре аппарата ИВЛ для населения в 12 миллионов человек.