Шанхай, Китай, , 06:18 — REGNUM Учебный процесс для учащихся не старших классов возобновится в Шанхае с 6 мая, сообщает 20 апреля агентство Синьхуа.

При этом, как уже ранее сообщалось, учебный процесс для учащихся старших классов возобновится с 27 апреля. Как сообщили в муниципальной комиссии образования Шанхая, второкурсники старших и средних школ города вернутся на учебу 6 мая, в то время как учащиеся прочих классов, а также четвертые и пятые классы начальной школы возобновят учебу с 18 мая.

Время возобновления учебы для учеников с первого по третий классы, а также воспитанников детских садов будет объявлено несколько позже в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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